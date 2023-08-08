Зарево видно даже с площади Салавата Юлаева в Уфе // фото: Telegram // UTV

Сегодня вечером, 8 августа, над Уфимским районом Башкирии возникло огромное зарево от огня, которое видно даже с площади Салавата Юлаева в башкирской столице. Очевидцы передали, что его источник находится вблизи деревни Уптино. Пользователи соцсетей предположили, что там загорелся лес. В то же время МЧС предоставило официальную информацию – произошло факельное горение на газопроводе.

– Между населенными пунктами Мысовцево и Уптино по имеющейся информации происходит факельное горение на газопроводе. Принадлежность газопровода устанавливается. Силы и средства выехали на место, – передали в ведомстве.

Там добавили, что ситуация находится на контроле главного управления по Башкирии.

Обновление 23:40: как впоследствии пояснили в МЧС, возникшее горение является контролируемым и вызвано плановыми работами по ремонту магистрального этиленопровода «Нижнекамск- Уфа-Стерлитамак-Салават».

– Для безопасного проведения работ на участках установлены передвижные факела, производится регламентный процесс выжигания. Угрозы для населения нет. На месте проведена опашка, – говорится в заявлении экстренной службы.

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