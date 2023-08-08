Глава Минздрава России Мурашко высоко оценил работу БГМУ

фото: glavarb.ru

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время своего визита в Уфу 7 августа посетил Башкирский государственный медицинский университет, который реализует программу Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня. Там он ознакомился с проектами и новыми технологиями, а также принял участие в научно-практической конференции. Об этом сообщило издание UfacityNews.ru.

Федеральный чиновник отметил, что Башгосмедуниверситет сохраняет статус ведущей научной образовательной площадки, где создаются новые технологии и медицинские продукты.

– Конкуренция среди вузов страны усиливается. Поэтому и для вас важно наращивать темпы развития, – добавил глава Минздрава РФ.

Мурашко в ходе экскурсии по университету рассказали о реконструкции корпусов и общежитий и показали проекты вуза. Он также выслушал студентов и преподавателей – те поделились наработками БГМУ в разных сферах здравоохранения. Кроме того, министру показали возможности цифровой лаборатории гемодиализа и роботической хирургии.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.