В Башкирии после купания в реке в реанимацию попал 4-летний мальчик

Фото: архив КП

В МЧС Башкирии сообщили, что сегодня, 8 августа, из реки спасли 4-летнего ребенка. По предоставленным данным, ЧП произошло около Благовещенска.

Спасатели отметили, что мальчик в момент произошедшего купался в реке Белой. Из воды его достали очевидцы.

В настоящий момент ребенок находится в реанимационном отделении Благовещенской больницы. Причины произошедшего и личность пострадавшего устанавливаются.

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