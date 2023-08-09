Глава Башкирии вместе с Мурашкo посетили новую поликлинику на 41 тыс. человек

Фото: пресс-служба Радия Хабирова

Глава Башкирии Радий Хабиров 8 августа вместе с министром здравоохранения Российской Федерации Михаилом Мурашко посетил поликлинику в Затоне, которую построили по нацпроекту «Здравоохранение». О результатах он сообщил на своей странице в социальных сетях.

– Это действительно очень нужный, очень долгожданный объект. И – уникальный для Уфы, – отметил Хабиров.

По его словам, сейчас в поликлинике представлено современное оборудование, а кабинеты расположены таким образом, чтобы свести очередь к минимуму. Также глава отметил, что Михаил Мурашко внес некоторые предложения в работу, которые власти Башкирии будут внедрять.

Новая поликлиника обслуживает 41 тыс. человек. К ней планируется прикрепить еще 37 тыс. пациентов из Уфимского района. Чтобы обеспечить правильную работу медучреждения, планируется правильно организовать маршрутизацию и цифровизацию, добавил Хабиров.

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