В Башкирии пообещали в ближайшие дни жаркую погоду

Фото: архив КП

В Башкирии в ближайшие дни по-прежнему будет стоять жаркая погода. Метеорологи Башгидрометцентра пообещали температуру до +31 градуса. Прогноз предоставлен на 9 и 10 августа.

В среду, 9 августа, пообещали грозы и дожди с умеренным ветром, который будет порывистым во время гроз. Температура воздуха ночью будет +10, +15°, днем +25, +30°.

В четверг, 10 августа, ожидается умеренный ветер северного направления. Что касается температуры, то ночью она составит +11, +16°, днем +26, +31.

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