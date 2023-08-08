Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 августа 2023 15:45

В Башкирии пообещали в ближайшие дни жаркую погоду

Метеорологии пообещали температуру воздуха в Башкирии до +31 градуса
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Башкирии в ближайшие дни по-прежнему будет стоять жаркая погода. Метеорологи Башгидрометцентра пообещали температуру до +31 градуса. Прогноз предоставлен на 9 и 10 августа.

В среду, 9 августа, пообещали грозы и дожди с умеренным ветром, который будет порывистым во время гроз. Температура воздуха ночью будет +10, +15°, днем +25, +30°.

В четверг, 10 августа, ожидается умеренный ветер северного направления. Что касается температуры, то ночью она составит +11, +16°, днем +26, +31.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.