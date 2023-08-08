В ДТП в Уфе между «Лада Ларгус» и «Форд Транзит» пострадали пять человек

Фото: ГИБДД Уфы

В Уфе 8 августа произошла крупная автомобильная авария, в которой пострадали пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД столицы.

По предоставленным данным, 36-летний водитель автомобиля «Форд Транзит» столкнулся с легковушкой «Лада Ларгус» на Оренбургском тракте возле Металлобазы. По информации ведомства, в тот момент Лада остановилась на красный сигнал светофора.

В результате столкновения пострадали пять пассажиров отечественного автомобиля. Из них двоих детей доставили в больницу.

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