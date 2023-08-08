Грозы и жара ожидаются в Башкирии 9 августа

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии сохранится жаркая погода с грозами. Об этом рассказали синоптики Башгидрометцентра.

По словам метеорологов, завтра, 9 августа, жителей республики ожидают порывистый ветер, туман и чрезвычайная пожароопасность. Столбик термометра днем поднимется до +29 градусов, а днем температура воздуха опустится до +11. В большинстве районов будет сухо, однако небольшие осадки могут пройти на востоке региона.

- В восточных районах Башкирии прогнозируются кратковременные дожди, днем гроза. Ветер северо-восточный умеренный, днем по востоку порывы до сильного. Температура воздуха ночью +11,+16, днем +24,+29 градусов, - заключили синоптики.

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