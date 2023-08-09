Молодые семьи Башкирии получат на приобретение жилья 338 млн рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии молодые семьи могут получить господдержку при покупке жилья. На эти цели выделено в 2023 году 338 млн рублей, 52 млн из которых федеральные средства. На сегодняшний день в реестре зарегистрировано более пяти тысяч молодых семей, попадающие под поддержку.

Уточняется, что за 3,5 года существования программы льготы получили около 1,1 тысяч семей. Размер поддержки составил 1,3 млрд рублей.

Как сообщил первый замминистра строительства и архитектуры РБ Егор Родин, ведомство разработало проект постановления регионального правительства, которым утверждаются порядок предоставления социальной выплаты и её размер.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.