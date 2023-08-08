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НовостиОбщество8 августа 2023 13:00

«Последнее моё письмо не прочел»: в зоне СВО трагически погиб житель Башкирии Руслан Валеев

В Башкирии простились с погибшим во время СВО Русланом Валеевым
МАКАРОВА Елизавета
Фото со страницы главы администрации Куюргазинского района РБ

Фото со страницы главы администрации Куюргазинского района РБ

В Куюргазинском районе Башкирии прошли похороны Русана Валеева, погибшего во время исполнения боевых задач в зоне СВО. О прощальной церемонии сообщил глава района Юлай Ильясов.

- С Русланом я познакомился на проводах возле горного колледжа, затем встречались в зоне СВО при доставке гумконвоя, постоянно переписывались... Последнее моё сообщение от 22 июля Руслан уже не прочёл, - вспоминает павшего бойца Юлай Валеев.

По воспоминаниям близких, мужчина был всегда отзывчивым, добродушным и веселым человеком. Родные говорят, что у Руслана были золотые руки, которые могли все починить и сделать.

Глава района принес соболезнования семье погибшего и пожелал им сил пережить случившееся.

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