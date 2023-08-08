В Уфе на набережной реки Белой появится уличный кинотеатр за 2,6 млн рублей

Фото: Николай ГАЛКИН

Уличный кинотеатр появится в Уфе. Об этом сообщает городская мэрия, которая заключила контракт на поставку и установку навеса на сумму 2,6 млн рублей.

Уже через 75 дней после подписания соглашения поставщик обязан доставить и установить конструкцию для просмотра кино под открытым небом. Также власти закупят все необходимое оборудования для трансляции фильмов. Уточняется, что контракт находится на стадии заключения.

Располагаться кинотеатр будет на набережной Белой. Ранее здесь появился парк аттракционов «Дустар».

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