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НовостиОбщество8 августа 2023 12:00

В Уфе в парке «Ватан» установят арт-объект, имитирующий избу

В уфимском парке «Ватан» установят необычный арт-объект
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В уфимском парке «Ватан» установят арт-объект, имитирующий избу

В уфимском парке «Ватан» установят арт-объект, имитирующий избу

В Уфе появится новый арт-объект. Его намерены установить в парке «Ватан». Об этом сообщается на сайте госзакупок, где размещена информация для аукциона.

Так, объект должен представлять собой избу без стен.

- Конструкция объекта - три пространственных каркаса п-образной формы с подвешенными оконными резными наличниками, - говорится в закупке.

Подрядчик должен сделать арт-объект из металлической конструкции и дерева. На эти цели власти Уфы готовы потратить 3,8 млн рублей.

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