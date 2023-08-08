В Уфе без вести пропал нуждающийся в медицинской помощи 36-летний Артур Хадыев

Фото: Лиза Алерт. Башкортостан

В Уфе объявлены поиски 36-летнего Артура Хадыева. Об этом сообщили волонтеры "Лиза Алерт. Башкортостан" в соцсетях.

По информации добровольцев, мужчина ушел из дома 8 августа и не вернулся. Обеспокоенные родственники обратились за помощью к правоохранителям и волонтерам. Известно, что уфимец нуждается в медицинской помощи.

Был одет в зеленую крутку, голубую футболку, темно-синее трико и зеленые галоши.

Приметы пропавшего: рост 161 см, худой, черные волосы, карие глаза.

Если вам что-либо известно о местонахождении Артура Хадыева, просим звонить 112 или 8-800-700-54-52.

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