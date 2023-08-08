Грозы и чрезвычайная пожароопасность прогнозируется в Башкирии 9 августа

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Башкирии прогнозируется опасная погода. Об этом предупреждает МЧС республики со ссылкой на региональных синоптиков.

По информации ведомства, погода ухудшится 9 августа: на республику обрушатся грозы, ожидается высокая пожароопасность и сильный ветер. Жара также не намерена отступать в ближайшие дни.

Температура воздуха ночью +10,+15°, днем +25,+30°, по юго-востоку до +20°. На автодорогах ночью и утром местами туман с видимостью 500-1000 м.

Жителей Башкирии просят соблюдать технику безопасности и быть осторожными.

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