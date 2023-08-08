«Он во всех своих показаниях пытается оклеветать Дину»: свидетели – об убившем чиновницу из Башкирии бывшем муже

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Свидетельница стороны обвинения на суде по делу об убийстве чиновницы из башкирского города Белорецка Дины Махияновой рассказали о вызывающем поведении фигуранта – ее бывшего мужа Алика. Она поделились своими наблюдениями с журналистами проекта «Честно говоря».

– В основном сторона защиты строит версию таким образом, чтобы доказать разгульный образ жизни Дины. Приходится отвечать на банальные вопросы – где была, когда, с кем. Сам Алик ведет себя очень вольно в суде, может запросто выкрикнуть в зале суда, попросить замолчать, нецензурной бранью оскорблять свидетелей. Ему не нравилось, что свидетели говорят о нем. Он всех своих показаниях пытается оклеветать Дину, рассказать, какая она была плохая, гулящая, за детьми не следила и так далее, – отметила свидетельница.

Ранее Махиянов на первом судебном заседании открыто в присутствии полиции и приставов послал журналистов на три буквы и пообещал их ударить. Предварительное слушание на суде началось еще в конце апреля текущего года. После этого все девять запланированных заседаний с мая по август были отложены – в основном по причине неявки свидетелей. Следующее назначено на 16 августа.

Напомним, в ночь с 12 на 13 августа прошлого года Алик Махиянов из ревности несколько раз ударил ножом 31-летнюю экс-супругу – сотрудницу местной администрации Дину. Он покараулил, а затем напал на нее во дворе дома ее родителей, когда она вернулась со дня рождения подруги. От полученных ранений молодая женщина скончалась на месте. У нее остались двое детей шести и 13 лет.

После содеянного 37-летний мужчина покинул место происшествия, однако затем явился в полицию с повинной. Сейчас он находится под арестом и, как уточнили в СК, теперь не признает вину в совершенных преступлениях, хотя случившееся зафиксировала камера видеонаблюдения.

Через несколько дней после резонансного убийства появилась информация о том, что в браке Алик избивал Дину, а расставшись – преследовал и грозил расправой. Девушка и ее родственники неоднократно писали заявления в МВД по этому поводу. Более того, Махиянова за несколько месяцев до своей гибели со слезами на глазах умоляла полицейских спасти ее, однако достаточных мер для того, чтобы остановить мужчину, принято не было. Из-за этого СК возбудил уголовное дело по факту возможной халатности сотрудников правоохранительных органов.