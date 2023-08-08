В Стерлитамаке два человека получили тяжелые ожоги при хлопке на производстве

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В Стерлитамаке два сотрудника предприятия получили тяжелые травмы на производстве. Они пострадали из-за хлопка остаточного поливинилхлорида. Об этом сообщил начальник 14-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГУ МЧС по Башкирии Вячеслав Ефремов.

Известно, что пострадавшими являются 52-летняя женщина, получившая ожог 49% тела, и 51-летний мужчина, которого госпитализировали с 30% обоженного тела.

Лечение работников предприятия взято на контроль главврача больницы №1 Ильшата Яппарова.

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