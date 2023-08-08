В Башкирии из-за вандалов работу фонтана у ГЦК временно приостановили

Фото: Администрация города Нефтекамска

В Нефтекамске перестал работать фонтан у ГЦК. Об этом сообщили городские власти. По сообщению местной администрации, водное сооружение больше не функционирует из-за вандалов.

- Вандальное обращение нанесло серьезный ущерб механизмам фонтана. Специалисты уже приступили к ремонтным работам, - рассказали в мэрии Нефтекамска.

Власти попросили горожан не купаться в чаще фонтана во избежание дальнейших поломок, а также из-за угрозы здоровью.

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