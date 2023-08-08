В Уфе в ДТП пострадали два мотоциклиста

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Уфе произошли аварии, в которых пострадали двое мотоциклистов. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Башкирии.

По информации ведомства, первое ДТП было зарегистрировано 7 августа в Орджоникидзевском районе около 17:30 вечера. Женщина за рулем «Ниссан Ноут» поворачивала во двор с проспекта Октября, когда врезалась в мотоцикл «Кавасаки», которым управлял 36-летний мужчина. После оказанной медпомощи пострадавший был отпущен домой.

Вторая авария произошла в Ленинском районе Уфы. Водитель «Опель Астра», следуя по улице Ахметова, при повороте въехал во встречный мотоцикл «Хонда», который от удара отбросило на стоящую «Ладу Гранту».

В аварии у 30-летнего мотоциклиста диагностировали переломы и ушибы. Ему оказали необходимую медпомощь.

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