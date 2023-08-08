В Уфе врачи перинатального центра сохранили матку беременной пациентке

Фото из ТГ-калана Айрата Рахматуллина

В Уфе провели сложнейшую операцию беременной пациентке. Об этом рассказал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. По его словам, у женщины было диагностировано врастание плаценты в рубец на матке. Жительница республики могла остаться без органа, однако профессионализм уфимских врачей позволил предотвратить это.

- Совсем недавно при таком осложнении, из-за высоких рисков развития массивного акушерского кровотечения, врачам приходилось удалять матку сразу после извлечения малыша. На данный момент в условиях РКПЦ, благодаря современным технологиям и навыкам специалистов, проводятся органосохраняющие операции, - заявил Рахматуллин.

Операция пациентке проводилась в несколько этапов. До того, как женщина попала на хирургический стол, ей были установлены баллоны в просвет внутренних подвздошных артерий. Затем акушер-гинеколог с помощью донного кесарева сечения извлек малыша, а его маме хирурги перекрыли кровоток по внутренним подвздошным артериям. Это позволило уменьшить кровопотери при иссечении участка врастания плаценты и провели метропластику, позволяющую восстановить целостность маточной стенки, объяснил глава минздрава Башкирии.

Известно, что мама с младенцем уже дома: их выписали сразу, как ребенок набрал нужный вес.

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