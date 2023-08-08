Успел съесть ножку: жителю Башкирии в магазине продали цыпленка табака с опарышами

Фото: управление Роспотребнадзора по РБ

Житель Салавата купил цыпленка табака с не самой приятной начинкой: мужчине в курице попались опарыши. Свою покупку он совершил в одном из магазинов сети «Ярмарка».

По словам мужчины, придя домой, он откусил от курицы кусок и позвал сына, чтобы тот попробовал цыпленка табака. Благо, ребенок не успел отведать блюдо, так как отец заметил на нем опарышей.

Как сообщили в Роспотребнадзоре Башкирии, всю продукцию магазин уже изъял.

- ООО «Весна» объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований санитарного законодательства, - заявили в надзорном органе.

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