В Уфе руку разнорабочего зажало между шнеком и бункером

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уфе завершено расследование несчастного случая, произошедшего с разнорабочим. Как сообщает республиканская Гострудинспекция, 34-летнему мужчине, трудившемся в ООО «Родник», зажало левую руку между шнеком и бункером при промывке растворомешалки.

На крики мужчины прибежал его коллега, который отключил аппарат, который внезапно заработал. Руку рабочего смогли вытащить лишь спасатели. Мужчину экстренно госпитализировали в Демскую больницу с тяжелой травмой.

Установлено, что причинами несчастного случая стали эксплуатация неисправных машин и механизмов, заявили в надзорном органе. Трудинспекция подала иск в суд на организацию.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.