Застал их в кровати: житель Башкирии зверски расправился с женщиной и знакомым

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Башкирии осудят мужчину, обвиняемого в убийстве двоих человек. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

Напомним, зверское убийство беспомощной женщины и ее знакомого произошло в феврале этого года. В день трагедии все трое выпивали. В разгар застолья обвиняемый пошел за добавкой, когда закончилось спиртное. Вернувшись, он обнаружил своего знакомого и женщину в одной кровати. От ревности от заколол ножом обоих.

Известно, что женщина в силу перенесенного заболевания находилась в беспомощном состоянии и не могла оказать сопротивления.

Свою вину мужчина признал лишь частично. Сейчас он ожидает суда, который определит его дальнейшую судьбу.

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