В Башкирии 22-летняя многодетная мать пытается вернуть брошенных дочерей

Фото: ГУФССП России по Республике Башкортостан

В Башкирии 22-летняя девушка из Бижбуляка пытается вернуть своих детей, которых она бросила в детдоме. Девушка потеряла мать и мужа, запила и перестала исполнять свои родительские обязанности. Теперь судебные приставы Башкирии помогают многодетной матери встать на путь исправления.

После череды личных трагедий девушка сильно нуждалась в деньгах и отдала дочерей в детский дом. Женщина много пила и не платила по алиментам. Долг составил полмиллиона рублей.

В 2021 году девушку объявили в розыск. Найти жительницу Башкирии было непростой задачей: своего жилья у нее не было, фамилию после нового брака она сменила, а из родного села уехала. Выяснилось, что девушка родила двоих детей от нового мужа, жила на пособие.

Когда злостную алиментщицу нашли, сотрудники принудительного исполнения провели с женщиной разъяснительную беседу и предложили ей официальное трудоустройство в рамках адресной социальной помощи. Не долго думая, женщина, не имеющая специального образования, согласилась.

Сейчас многодетная мама работает поваром в детском саду, куда ходят ее младшие дети. Девушка собирает пакет документов, чтобы вернуть дочек, однако суд будет также учитывать мнение детей, а не только желание их матери.

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