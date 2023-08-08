Уфимский клуб Jet выставлен на продажу за 588 млн рублей

Фото: Club JET

В Уфе выставлен на продажу ночной клуб Jet. Стоимость развлекательного заведения оценивается в 588 млн рублей.

Трехэтажное здание площадью 2,7 тыс. кв. метров владельцы продают из-за переезда. В объявлении на популярном сайте говорится, что Jet - это ресторан, зал караоке, боулинг и танцпол. Также на территории клуба расположено здание на участке 4,3 тыс. кв. метров с беседками и бассейном, собственной котельной и автомойкой. Продается клуб без торга.

Также владельцы утверждают, что площадь здания можно легко увеличить, надстроив еще два этажа. Тогда она может вырасти до 4 тыс. кв. метров.

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