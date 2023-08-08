«Мама, я тону!»: жительница Башкирии спасла тонущего ребенка

Фото из личного архива героини публикации

В городе Бавлы едва не утонул 10-летний мальчик. Школьник купался в бассейне, когда стал уходить на дно, на крики помощи к нему пришла 44-летняя Эльвира Мустафина из Туймазов.

В день, когда чуть не произошла трагедия, женщина отдыхала вместе со своей дочерью. Вдруг она услышала: «Мама, я тону!». Эльвира заметила, как в воде бултыхается ребенок и не может выплыть. Ни секунды не думая, жительница Башкирии бросилась на помощь и вытащила мальчика из бассейна. Школьник наглотался воды и был очень испуган.

– Знаете, я такую радость почувствовала, когда вытащила мальчишку. В голове была только одна мысль: «Я успела!», – рассказала она изданию «Туймазинский вестник».

Женщина рассказала, что никогда не отходит от водоемов, если в нем купается ее дочь. Эльвира выразила надежду, что этого правила будут придерживаться и другие родители.

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