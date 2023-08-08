В уфимском детсаде случилось нашествие ос

фото: Госкомитет РБ по ЧС

На территории одного из детских садов в Демском районе Уфе осы свили несколько гнезд. В учреждение вызвали спасателей. Об этом сообщил Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

Прибывшие на место сотрудники экстренного ведомства обнаружили между оконными проемами сразу несколько гнезд. Их извлекли и вывезли в лес.

фото: Госкомитет РБ по ЧС

В случае обнаружения осиных гнезд в ГК ЧС рекомендовали не пытаться убрать их самостоятельно, поскольку яд насекомых оказывает токсическое действие и может вызвать аллергические реакции, а также анафилактоидный шок.

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