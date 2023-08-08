Минсельхоз Башкирии подсчитал убыток от засухи

Ущерб от почвенной засухи в Башкирии с 8 июня по 12 июля превысил 1 млрд рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ущерб от почвенной засухи в Башкирии с 8 июня по 12 июля превысил 1 млрд рублей. Такую оценку убыткам дал министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов во время своего доклада на оперативном совещании в местном правительстве.

– В 26 муниципальных районах [из-за засухи] ввели [режим] ЧС. Там, где было введено, мы отработали – 93 тыс. гектаров уже к уборке не подлежит. Это более 1 млрд рублей убытков, – сказал чиновник.

Напомним, о введении режима чрезвычайной ситуации из-за засухи в 26 районах стало известно в минувшую пятницу, 4 августа. Спецмеры будут действовать до 28 августа, согласно распоряжению главы Башкирии.

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