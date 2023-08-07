В Уфе объявили эвакуацию в двух ТЦ

фото: Telegram // Новости Уфы и республики Башкортостан

Сегодня вечером, 7 августа, в Уфе эвакуировали посетителей сразу двух торговых центров – «Башкирия» и «Акварин». Об этом сообщили очевидцы. Информацию «КП-Уфа» подтвердили в региональном МЧС.

Как пояснили в ведомстве, в обоих случаях сработала ложно сработала автоматическая пожарная сигнализация – никаких возгораний в ТЦ не регистрировалось. В частности, в «Башкирии» тревога поднялась из-за дыма на кухне одного из кафе. Из комплекса тогда вывели 600 человек.

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