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НовостиПроисшествия7 августа 2023 18:46

В Уфе объявили эвакуацию в двух ТЦ

Вечером 7 августа в Уфе эвакуировали посетителей ТЦ «Башкирия» и «Акварин»
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: Telegram // Новости Уфы и республики Башкортостан

фото: Telegram // Новости Уфы и республики Башкортостан

Сегодня вечером, 7 августа, в Уфе эвакуировали посетителей сразу двух торговых центров – «Башкирия» и «Акварин». Об этом сообщили очевидцы. Информацию «КП-Уфа» подтвердили в региональном МЧС.

Как пояснили в ведомстве, в обоих случаях сработала ложно сработала автоматическая пожарная сигнализация – никаких возгораний в ТЦ не регистрировалось. В частности, в «Башкирии» тревога поднялась из-за дыма на кухне одного из кафе. Из комплекса тогда вывели 600 человек.

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