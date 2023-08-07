Глава Башкирии встретился в Уфе с министром здравоохранения России

фото: glavarb.ru

Глава Башкирии Радий Хабиров 7 августа встретился в Уфе с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко и поблагодарил его за поддержку медицины республики и решение провести в столице региона Всероссийское совещание по развитию первичной медико-санитарной помощи.

– Мы прошли непростой период борьбы с коронавирусной инфекцией. И сегодня направляем огромные ресурсы на развитие отрасли, – сказал Хабиров. – Мы строим два крупных объекта с федеральной поддержкой. Это новый корпус Республиканского кардиоцентра и Республиканский центр детской онкологии и гематологии.

Глава Башкирии также рассказал о модернизации сети фельдшерско-акушерских пунктов в селах. По числу таких учреждений республика входит в число лидеров страны, сейчас здесь насчитывается более 2 тыс. ФАПов.

Мурашко в свою очередь назвал эффективной работу руководства региона по развитию здравоохранения. Он отметил, что в Башкирии фиксируют рост ожидаемой продолжительности жизни и снижение смертности от болезней сердца и онкологии. По его словам, выбор Уфы как площадки Всероссийского медицинского совещания был очевиден, поскольку республика имеет передовой опыт по многим направлениям.

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