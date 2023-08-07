Стало известно, как чаще всего в Башкирии называют детей в 2023 году

Информационно-аналитический портал ЗАГС опубликовал список самых популярных и редких имен новорожденных в Башкирии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Информационно-аналитический портал ЗАГС опубликовал список самых популярных и редких имен новорожденных в Башкирии в текущем году. Данные актуальны на 7 августа.

Чаще всего родители называли дочерей София (417 ребенка, зарегистрированных с таким именем), Амелия (416), Амина (398), Ясмина (395) и Эмилия (390). Популярными именами у сыновей оказались Амир (525), Тимур (409), Марк (392), Артем (389), Эмир (386)

Что касается самых редких имен, то у девочек это Айсын, Наоми, Кея, Арьяна, Марья, а у мальчиков – Ихсан, Яромир, Рауль Александр, Рамзддин, Бао Ань Кхоа.

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