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НовостиОбщество7 августа 2023 16:17

Стало известно, как чаще всего в Башкирии называют детей в 2023 году

ЗАГС опубликовал список самых популярных и редких имен новорожденных в Башкирии
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Информационно-аналитический портал ЗАГС опубликовал список самых популярных и редких имен новорожденных в Башкирии

Информационно-аналитический портал ЗАГС опубликовал список самых популярных и редких имен новорожденных в Башкирии

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Информационно-аналитический портал ЗАГС опубликовал список самых популярных и редких имен новорожденных в Башкирии в текущем году. Данные актуальны на 7 августа.

Чаще всего родители называли дочерей София (417 ребенка, зарегистрированных с таким именем), Амелия (416), Амина (398), Ясмина (395) и Эмилия (390). Популярными именами у сыновей оказались Амир (525), Тимур (409), Марк (392), Артем (389), Эмир (386)

Что касается самых редких имен, то у девочек это Айсын, Наоми, Кея, Арьяна, Марья, а у мальчиков – Ихсан, Яромир, Рауль Александр, Рамзддин, Бао Ань Кхоа.

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