В Уфе достроят печальной известный «Дом смерти»

Проект завершения строительства 10-этажного жилого здания, прозванного в народе «Домом смерти», получил положительное заключение государственной экспертиз Фото: Рустем АХУНОВ

Проект завершения строительства 10-этажного жилого здания в квартале улиц Пархоменко, Кирова, Достоевского и Цюрупы, прозванного в народе «Домом смерти», получил положительное заключение государственной экспертизы. Работы на объекте могут возобновиться – правда, когда точно это случится, пока неизвестно. Об этом сообщил «РБК-Уфа».

Напомним, в середине июня площадку недостроя своими силами начали расчищать обманутые дольщики «Дуслык-строй». Возведение «Дома смерти», которое началось еще в 2007 году, было заморожено в 2016-м.

Среди жителей Уфы заброшенное здание получило печальную славу из-за череды несчастных случаев. В 2018 году там обнаружили тело пропавшей студентки БГМУ. Через несколько месяцев после этого с пятого этажа упала прогулявшаяся по зданию девятиклассница. В сентябре 2021 года около здания произошел еще один смертельный случай - погибла школьница. Очередная и последняя на данный момент трагическая история вызвала широкое обсуждение в октябре прошлого года – у злополучного дома нашли труп 14-летней девочки.