В Башкирии начались поиски пропавшего 55-летнего мужчины, страдающего амнезией

Фото: ДПСО «БаРС

В Башкирии пропал 55-летний Ахлям Ахмадишин из села Рсаево Илишевского района. Об исчезновении мужчины сообщили волонтеры ДПСО «БаРС» в социальных сетях. По их информации, о сельчанине нет никаких вестей с 22 июля.

В ориентировке, распространяемой добровольцами, уточняется, что пропавший страдает потерей памяти и нуждается в медицинской помощи.

Известно, что в день пропажи на Ахляме Ахмадишине была черная куртка, на ногах - дутые зимние сапоги. Также мужчина надел темно-синюю рубашку и камуфляжные штаны.

Приметы пропавшего: худощавое телосложение, темные волосы с проседью и карие глаза. По данным спасателей, житель может страдать потерей памяти.

Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят позвонить по телефону 8-937-3-102-112 или 112.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.