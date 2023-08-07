Пассажирок в общественном транспорте Уфы домогался мужчина

В Уфе задержан мужчина, который подозревается в домогательствах к молодым пассажиркам. Об этом сообщает пресс-служба МВД. В ведомстве заявили, что личность пристававшего к девушкам горожанина установлена.

Ранее в Сети появилась запись, на которой запечатлено, как мужчина специально во время давки в автобусе домогается женщин. Горожане заявляют, что уфимца видят не в первый раз за подобным.

- В настоящее время проводится проверка по результатам которой будет принято решение, - заявили в МВД.

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