Жительница Башкирии, ударившая полицейского ногой, получила условный срок

Фото: Артем КИЛЬКИН

Чишминский районный суд огласил приговор жительнице республики, ударившей полицейского. Женщина была главной фигуранткой уголовного дела по статье «применение насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

Как рассказали в инстанции, в мае этого года жительница республики, будучи пьяной, ехала на электричке из Чишмов в Уфу. Во время поездки женщина стала нарушать общественный порядок, из-за чего к ней подошел сотрудник правоохранительных органов, чтобы выяснить ее личность. После того, как полицейский потребовал показать документы, она ударила его ногой.

Подсудимая признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период.

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