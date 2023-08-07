фото: vk.com // Книжный автопробег «Дорога на маяк»

Сегодня, 7 августа, башкирскую столицу Уфу посетит «Книжный автопробег. Дорога на маяк». Он начал свое движение в Мурманске 1 августа и должен достичь Владивостока к 20 числу. Пробег является частью крупного проекта «Читающий август», в рамках которого за 20 дней последнего месяца лета состоится больше 300 мероприятий, которые охватят порядка 10 миллионов человек. Они будут проходить как на площадках библиотек, так и в онлайн-формате.

– Программа направлена на популяризацию чтения, книжной культуры, русского языка, туризма, а также традиционных духовно-нравственных ценностей. Проект Книжный автопробег «Дорога на маяк» представляет собой путешествие с онлайн-освещением с посещением 32-х городов и сëл России, – рассказали организаторы автопробега.

Участниками автопробега являются представители туристической и автоиндустрии, деятели культуры, писатели, издатели, медийные лица, блогеры, журналисты, спортсмены, в том числе пилот команды КамАЗ-Мастер в 2010-2011 годах, российский тележурналист и путешественник Андрей Леонтьев, чемпионка мира по боксу и известная авто-мото-путешественница Нина Абросова.