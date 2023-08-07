500 млн рублей выделят на модернизацию первичного звена медицины Уфы в 2023 году

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году первичное звено медицины Уфы будет обновлено. На эти цели выделены 500 млн рублей. Об этом стало известно в ходе оперативного совещания правительства РБ в ЦУРе.

Как заявил глава региона Радий Хабиров, во время Всероссийского совещания по вопросам развития первичной медико-санитарной помощи в России, проходящем в Уфе с участием главы федерального Минздрава Михаила Мурашко, он поднял вопрос о создании программы аналогичной федеральной. Однако пока такой не существует, республиканские власти решили начать модернизацию сами.

— Уже в этом году закладываем 500 млн руб. на первичку Уфы, а в следующем году с увеличением пойдет, — сказал Хабиров.

Руководитель региона добавил, что в рамках существования региональной программы модернизации первичного звена медицины в Башкирии были обновлены 350 ФАПов, число которых уже к 2024 увеличится до 400. Однако, подчеркнул Хабиров, работы в этом направлении еще много.

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