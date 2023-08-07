Республика зарегистрировала патент на наименование «башкирская лошадь»

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Башкирии будут выводить новый вид лошадей. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов во время оперативного совещания правительства республики в ЦУРе. По его словам, регион получил патент на наименование «башкирская лошадь». Это означает, что это название можно использовать только на территории республики.

Глава ведомства также добавил, что в Башкирии создан НИИ башкирской лошади. Ученые намерены вывести геном животных и начать выводить другие породы.

- Это даёт толчок дальнейшей племенной работе, - заключил Фазрахманов.

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