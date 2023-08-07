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НовостиОбщество7 августа 2023 8:15

«Расстреливайте на месте»: глава Башкирии – о тех, кто кормит детей в школах просроченными продуктами

Хабиров поручил «расстреливать на месте» за просроченные продукты в школьных столовых
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Глава Башкирии на оперативном совещании в местном правительстве 7 августа поручил министрам торговли и образования проверить качество питания в школах перед 1 сентября

Глава Башкирии на оперативном совещании в местном правительстве 7 августа поручил министрам торговли и образования проверить качество питания в школах перед 1 сентября

Фото: Рустем АХУНОВ

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в местном правительстве 7 августа поручил министрам торговли и образования проверить качество питания в школах перед 1 сентября. Особое внимание руководитель региона акцентировал на просроченных продуктах – тех, кто допустил их наличие в учреждениях, он попросил «расстреливать на месте.

– Мы давно этот вопрос не поднимали, потому что более-менее наладили порядок. Но сентябрь начинается – школьное питание. Снова жесткий спрос с наших операторов. Я помню, как мы начинали эту работу и где мы сейчас находимся. Слава богу, здесь вроде детишки кушают. Пройдите, пожалуйста, перед 1 сентября, организуйте эту работу. Подчеркиваю: нормальное питание, чтоб детям холодное не давали, за просроченные продукты – расстреливайте на месте. Мы об этом договорились. Мяса чужое мы не пускаем, оно должно быть нашим, – сказал Хабиров.

На том же оперативном совещании глава Башкирии призвал не «не издеваться над районами», где идет медленное строительство бассейнов.