«Расстреливайте на месте»: глава Башкирии – о тех, кто кормит детей в школах просроченными продуктами

Глава Башкирии на оперативном совещании в местном правительстве 7 августа поручил министрам торговли и образования проверить качество питания в школах перед 1 сентября Фото: Рустем АХУНОВ

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в местном правительстве 7 августа поручил министрам торговли и образования проверить качество питания в школах перед 1 сентября. Особое внимание руководитель региона акцентировал на просроченных продуктах – тех, кто допустил их наличие в учреждениях, он попросил «расстреливать на месте.

– Мы давно этот вопрос не поднимали, потому что более-менее наладили порядок. Но сентябрь начинается – школьное питание. Снова жесткий спрос с наших операторов. Я помню, как мы начинали эту работу и где мы сейчас находимся. Слава богу, здесь вроде детишки кушают. Пройдите, пожалуйста, перед 1 сентября, организуйте эту работу. Подчеркиваю: нормальное питание, чтоб детям холодное не давали, за просроченные продукты – расстреливайте на месте. Мы об этом договорились. Мяса чужое мы не пускаем, оно должно быть нашим, – сказал Хабиров.

На том же оперативном совещании глава Башкирии призвал не «не издеваться над районами», где идет медленное строительство бассейнов.