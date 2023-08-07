«Хватит издеваться над этими районами»: Хабиров отчитал Минстрой Башкирии за медленное строительство бассейнов

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Сегодня, 7 августа, на очередном оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров обрушился с резкой критикой на чиновников министерства строительства. Поводом послужил срыв сроков по строительству плавательных бассейнов в Федоровском и Куюргазинском районах республики.

Хабиров потребовал от вице-премьера Алана Марзаева, курирующего строительную отрасль, доложить на следующей неделе о ходе строительства.

- Лично доложите мне, людям, главам и жителям этих двух районов. Хватит издеваться над этими районами, я считаю это издевательство. Мы с грехом пополам сдали бассейн в Шаранском районе, у нас с этими бассейнами беда прям. И деньги находим и все делаем, а вы все никак не можете довести. Я считаю, что это все-таки ваша задача. На следующей неделе доклад и выведете [на экран] конечную точку, чтобы люди видели, когда они пойдут купаться, - заявил Хабиров.

Глава региона подчеркнул, что бассейны не могут сдать «из-за организационной неразберихи» и потребовал от вице-премьера решить этот вопрос.