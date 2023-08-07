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НовостиОбщество7 августа 2023 7:45

Хирурги Уфы удалили шестой палец на ноге

В Уфе врачи удалили девочке шестой палец на ноге
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: Минздрав РБ

Фото: Минздрав РБ

В Уфе прооперировали девочку, которая родилась с шестью пальцами на ноге. Врожденная аномалия доставляла массу неудобств пациентке и мешал ходить.

Врачи 17-й больницы провели девочке артропластику, пересадку сухожилия и кожную пластику, используя местные ткани. Как рассказали в региональном минздраве, основной палец ребенка был зафиксирован металлоконструкцией в функционально-выгодном положении.

Операция прошла успешно, заявили в ведомстве. Теперь девочка может жить полноценной жизнью, лишенной физических и эстетических неудобств.

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