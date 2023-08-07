18-летний житель Уфы устроил массовое ДТП с пострадавшими

Фото: ГИБДД по РБ

В Уфе произошло массовое ДТП. Авария была зарегистрирована на улице Сельской Богородской в сторону улицы Мушникова. По сообщению пресс-службы республиканской Госавтоинспекции, 18-летний водитель за рулем «ВАЗ» врезался в попутную «Шкоду Октавию». От удара отечественную легковушку выкинуло на встречку, где она столкнулась с «ВАЗ-2107».

Известно, что в аварии пострадали водители обоих «ВАЗов» и пассажир «семерки». Все они были доставлены в больницу, где после оказания медпомощи, были отпущены домой.

По факту произошедшего начато разбирательство.

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