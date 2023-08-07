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НовостиПолитика7 августа 2023 6:44

Штраф за неиспользование Знамени Победы в Башкирии достигнет 25 тысяч рублей

В Башкирии введут штраф за неиспользование Знамени Победы
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: Олег УКЛАДОВ

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Башкирии намерены штрафовать за неиспользование копии Знамени Победы 9 мая. Соответствующие поправки в закон введут депутаты Госсобрания республики в будущую осеннюю сессию.

Так, те, кто не соблюдает установленную обязанность использования копии Знамени в День Победы, получат штраф от 10 до 15 тысяч рублей, а юрлица - от 20 до 25 тысяч рублей. Председатель регионального заксобрания Константин Толкачев уверен, что подобная мера будет способствовать сохранению исторической памяти и воспитанию патриотизма.

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