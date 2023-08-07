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НовостиОбщество7 августа 2023 5:45

В Уфе участие в велопробеге принял министр здравоохранения Михаил Мурашко

Министр здравоохранения Мурашко поучаствовал в велопробеге в Уфе
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: Айрат РАХМАТУЛЛИН

Фото: Айрат РАХМАТУЛЛИН

В Уфе состоялся велопробег с участием главы федерального минздрава Михаила Мурашко. Министр в компании руководителя Росздравнадзора Аллы Самойловой, руководителя администрации главы Башкирии Максима Забелина, мэра города Ратмира Мавлиева совершили поездку по набережной Белой. Фото с пробега опубликовал министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

- Утро началось с велопробега. Вместе с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко и гостями из регионов проехали несколько километров, - написал он.

По словам Мурашко, утренний велопробег - это отличная возможность взбодриться и узнать город. Министр признался, что ему очень понравилась Уфа, отметив, что столица Башкирии красивый и очень зеленый город.

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