В Башкирии простились с погибшим во время СВО Динисом Гайнетдиновым

Фото со страницы главы администрации Абзелиловского района Ильдара Нафикова

В Абзелиловском районе Башкирии похоронили погибшего во время выполнения боевых задач в зоне СВО Диниса Гайнетдинова. О прощальной церемонии с военнослужащим сообщил глава района Ильдар Нафиков.

Мужчина родился в Магнитогорске, будучи подростком переехал в Башкирию, где закончил школу в селе Янгельское. В 2016 году ушел в армию, а 28 сентября прошлого года был мобилизован.

- Динис пал смертью храбрых, с честью исполнил свой воинский долг, отдал жизнь ради обеспечения безопасности нашей страны и народа. Склоняем голову перед его доблестью, - написал Ильдар Нафиков.

Односельчане погибшего мужчины приносят свои соболезнования семье и близким и желают им сил.

- Пусть земля будет пухом! До сих пор не верится, - написала знакомая Диниса Гайнетдинова в соцсетях.

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