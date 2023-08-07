Четверо детей и трое взрослых выбрались через окно во время пожара в Башкирии

Фото: Госкомитет РБ по ЧС

В селе Тарабердино Кушнаренковского района Башкирии произошел пожар, из которого спаслись семь человек. Об этом сообщает пресс-служба госкомитета РБ по ЧС.

По информации ведомства, накануне, 6 августа, в селе загорелся хозяйственный блок под общей крышей на двоих хозяев. Так, во дворе дома №22 сгорели гараж, баня и хозяйственное помещение, а в доме № 20 огонь уничтожил гараж, баню и беседку.

Известно, что в момент пожара дома были четверо детей, одному из которых всего три года, и трое взрослых. Все они спаслись, выбравшись из окна. Пострадавших среди них нет.

Причины и обстоятельства произошедшего уточняются.

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