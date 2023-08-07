Житель Башкирии избил черенком от лопаты коллегу, который разбудил его, чтобы выпить

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Башкирии огласили приговор жителю Стерлибашевского района, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью своему коллеге. Мужчина избил сельчанина черенком от лопаты, не выдержав настойчивого предложения выпить.

Как следует из материалов дела, осужденный и потерпевший вместе подрабатывали. После рабочей смены мужчины решили выпить и разойтись по домам. В тот же день потерпевший пришел домой к коллеге и стал настойчиво предлагать продолжить застолье, однако получил отказ: мужчина заявил, что очень устал и хочет спать. Но сельчанин ответ не принял и стал ломить с дом. Осужденному это не понравилось, он взял в руку штыковую лопату и, используя ее в качестве оружия, деревянным черенком нанес потерпевшему два удара, причинив ему телесные повреждения, повлекшие вред здоровью средней тяжести, уточнили в суде.

Свою вину во время расследования мужчина, воспитывающий двоих детей, полностью признал и раскаялся.

- С учетом собранных и исследованных доказательств суд признал его виновным. В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учел противоправность поведения потерпевшего, явившегося поводом для преступления, - говорится в релизе райсуда.

Какое именно наказание получил мужчина, не сообщается.

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