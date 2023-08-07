Вся ближайшая неделя будет радовать теплом и безоблачным небом Фото: Михаил ФРОЛОВ

Рабочая неделя в Уфе начнется с солнечной и жаркой погоды. Судя по прогнозу синоптиков, средняя температура воздуха днем составит +26; +28 градусов, при этом весь день будет светить яркое солнце без намека на пасмурность. Правда, будет довольно ветрено: скорость северо-западного ветра будет достигать 12 метров в секунду. Ближе к ночи жара спадет, столбики термометров покажут +21; +23 градуса.

Такая по-настоящему летняя погода сохранится в Уфе на протяжении всей недели, а ближе к четвергу и вовсе ожидается жара до +31 градуса. Что же, остается только порадоваться такому прогнозу, потому что через 3 недели в республику придет осень с неизбежными похолоданиями и дождями.

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