В Уфе представят умную колонку, поддерживающую башкирский язык

В Уфе совсем скоро будет представлена умная колонка, поддерживающую башкирский язык. Как сообщает ТАСС со ссылкой на директора фонда по сохранению и развитию башкирского языка Гульназ Юсупову, оценить необычный гаджет уфимцы смогут к концу 2023 года. Колонка будет называться «Хомай» и поддерживать русский и башкирский язык.

- Проект реализуется на грант главы Башкирии. Планируем, что первые пять колонок будут собраны к 11 октября, на День республики, — уточнила Гульназ Юсупова.

Всего планируется выпустить 250 подобных устройств. Первая партия из 50 колонок отправится в детские сады, остальные – в школы для использования в образовательной работе. Автор проекта Айгиз Кунафин, отмечает, что и корпус колонки, и ее программное обеспечение будет собственной разработки.

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