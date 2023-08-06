В Уфе выбрали лучшего водителя троллейбуса

Фото: МУП УИТ г. Уфы

В Уфе на днях состоялся конкурс профессионального мастерства среди водителей троллейбуса. В последний раз такой конкурс проводился в 2014 году, поэтому руководство МУП УИТ приняло решение не только модернизировать троллейбусный парк 15 новыми машинами с кондиционерами и увеличенным автономным ходом, но и поддержать водителей.

Всего в конкурсе приняли участие 12 водителей: они продемонстрировали свои теоретические знания в устройстве троллейбуса и правил дорожного движения, а также показали на практике свое мастерство вождения, приемки транспорта перед выходом на линию, а также умения общаться с пассажирами. В качестве приза тройка победителей в течение календарного года будут получать доплаты к зарплате, а остальные участники получат очередной класс квалификации. По итогам конкурса первое место и почетное звание лучшего водителя троллейбуса в Уфе досталось Екатерине Аликеевой. Второе место заняла Марина Алексеева, а третье – Галина Шулепова.