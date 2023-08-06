В Уфе пройдет международный марафон с участием 7000 бегунов

3 сентября в Уфе пройдет IX международный легкоатлетический марафон. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, количество участников в этом году увеличится до 7000 человек, а для пробежки участникам предоставят историческую часть города, где будет обустроена сертифицированная комфортная трасса.

Как обещают организаторы марафона, участникам предложат на выбор дистанции для бега и скандинавской ходьбы протяженностью 2, 5, 10, 21,1 и 42,2 километра, а также детские старты (50-400 метров). Также уже в третий раз желающие смогут попробовать себя в спидскейтинге и проехать на скоростных роллерах 10 км.

- Каждый участник получит в стартовом пакете фирменную футболку, подарки от партнеров, на финише – эксклюзивную медаль, самых быстрых бегунов ждут подарки и призы от партнеров, - добавили в пресс-службе мэрии.

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