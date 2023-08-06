Из-за жары в Башкирии сохраняется высокий риск возникновения пожаров

Фото: Иван МАКЕЕВ

В МЧС по Башкирии предупредили, что из-за жары и гроз в отдельных юго-восточных районах республики сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

В целом же по республике ожидается переменная облачность, местами пройдут грозы и кратковременные дожди. Северный ветер ночью будет дуть ночью со скоростью 5-10 метров в секунду, а вот днем усилится до 14 метров в секунду. Что касается температуры воздуха, то ночью будет довольно свежо: +15; +20 градусов, в горных районах столбики термометров и вовсе опустятся всего до +10. Днем же жара снова вернется – уличные градусники покажут +25; +30.

Также в МЧС предупредили автомобилистов, что ночью и утром на отдельных участках трасс ожидаются туман и ухудшение видимости до 500-1000 метров, поэтому стоит соблюдать осторожность и не нарушать правила дорожного движения.

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